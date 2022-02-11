Строительство шести школ на 4500 мест ведется в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вопрос трехсменного обучения планируется решить до 2024 года в Акмолинской области. Так, для этой цели в регионе введется строительство шести школ на 4 500 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя управления образования Акмолинской области Валерия Гамазова, в Акмолинской области в рамках Национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» проводится системная работа. В 2021 году на Акмолинскую область было возложено достижение 10 показателей, которые были выполнены на 100%. В системе образования Акмолинской области функционируют 1 332 организации образования, в которых работают 35 946 человек, из них 23 008 педагогов.

В сфере дошкольного воспитания и обучения функционируют 599 дошкольных организаций (255 детских садов, 344 мини-центра) с охватом детей в возрасте от года до шести лет на 80,5% , от двух до шести лет – 85,1%, от трех до шести лет – 100%.

«В 2021 году открыто 14 дошкольных организаций на 784 места, расширено 15 действующих дошкольных организаций на 338 мест. Всего создано 1 122 места. В текущем году продолжается строительство семи детских садов на 1 706 мест. Это по 280 мест в селах Коянды и Караоткель Целиноградского района, на 140 мест в селе Тонкерис Шортандинского района, на 280 мест в городе Косшы, на 280 мест в поселке Нурлы Кош, детского сада для маломобильных групп на 166 мест в мкр-не Коктем и на 280 мест для детей с нарушением речи в Кокшетау», - отметил спикер.

В регионе функционируют 110 ясли-садов. Согласно пошаговому плану, для увеличения охвата детей от двух до шести лет с начала 2021 года 39 садов переведено в ясли-сады.

В 552 школах области обучаются более 133 тысяч учащихся. В общеобразовательных школах работают 16 247 педагогов. Педагогов с высшим образованием – 13 687 (84,2%), 10 381 педагогов прошли аттестацию по новой системе (педагог-мастер – 53, педагог-исследователь – 2 656, педагог-эксперт – 4 344 и педагог-модератор 3 328), что составляет 63,9%.

«На сегодня в школах области имеется 45 750 единиц компьютерной техники. В 2020 году в школы области приобретено 29 661 компьютер. Все это позволило улучшить соотношение «один компьютер на девять обучающихся» до уровня «один компьютер на троих учащихся». Все школы имеют доступ к интернету. 205 школ оснащены кабинетами робототехники», - добавил В. Гамазов.

В рамках ликвидации трехсменного обучения в 2021 году введены в эксплуатацию школа на 80 мест в селе Раздольное Целиноградского района, дополнительные учебные корпуса на 600 мест к СШГ № 1 и на 360 мест СШ № 4 города Кокшетау.

«По итогам 2021 года остается семь школ с трехсменным обучением. Это ШГ № 17 города Кокшетау; Новоалександровская СШ села Жибек жолы, Мартыновская ОШ села Жалтырколь Аршалынского района; СШ № 1 и № 2 города Косшы, школа села Каражар, ОШ села Шубары Целиноградского района. Для их ликвидации ведется строительство шести школ на 4 500 мест – две школы по 1 200 мест в городе Косшы, на 300 мест в селе Шубары Целиноградского района, по 300 мест в селах Жибек Жолы и Жалтырколь Аршалынского района, на 1 200 мест в г Кокшетау. Ввод школ запланирован на 2022-2023 годы», - пояснил В. Гамазов.

Кроме того, разрабатывается ПСД и ГЭ для строительства школы на 600 мест в селе Каражар Целиноградского района. Вопрос трехсменного обучения в школах области планируется решить до 2024 года.