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Строительство парковок возле соцобъектов не предусмотрено – акимат Нур-Султана
16 Мая 2022 19:39

Строительство парковок возле соцобъектов не предусмотрено – акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отсутствие должных площадей парковочного пространства возле социальных объектов нередко создает трудности столичным жителям. Однако дополнительных парковок возле соцобъектов не будут строить. Об этом сообщили в акимате Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительство парковочного пространства возле социальных объектов не предусматривается», - сообщили в пресс-службе акимата в ответ на запрос редакции.

Как напомнили в акимате, правоотношения в сфере дорожного движения регламентируются законодательством РК.

В частности, согласно подпункту 2) пункта 5 Правил дорожного движения, основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечню оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, утвержденных постановлением Правительства от 13 ноября 2014 года, участники дорожного движения обязаны выполнять требования сигналов регулировщика и светофора, дорожных знаков, дорожной разметки, которые применяются для регулировки дорожного движения, звуковых и световых сигналов, используемых при дорожных работах, специальных световых и звуковых сигналов транспортных средств оперативных и специальных служб.

«В связи с чем, уполномоченный орган осуществляет административное штрафование участников дорожного движения на основании требований законодательства РК, в частности согласно требованиям вышеуказанных правил. Таким образом, неправильное паркование или парковка на неположенном месте будет определяться исходя из требования законодательства», - добавили в ведомстве.


Автор:
Корреспондент

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