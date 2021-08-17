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Строительство новой районной поликлиники обсудили сенаторы в Мангыстауской области

17 Августа 2021 21:50
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Строительство новой районной поликлиники обсудили сенаторы в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С ходом реализации программ по развитию сфер образования и здравоохранения в Мангыстауской области ознакомились депутаты Сената Суиндык Алдашев и Бактыбай Чельпеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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В Бейнеуском районе сенаторы осмотрели ход строительства нового корпуса в средней школе, который увеличит вместимость учебного заведения на 312 ученических мест. Депутаты подчеркнули важность проводимой работы, отметив, что новый корпус позволит ликвидировать в школе трёхсменное обучение, а значит для учителей и учеников, а также их родителей образовательный процесс будет проходить более комфортно и удобно.

Также сенаторы побывали и в районной поликлинике. Здесь проблема переуплотнённости пока ещё не нашла своего решения. Изначально рассчитанная на четыре тысячи человек, сейчас поликлиника обслуживает более пятнадцати тысяч пациентов. Потому одной из основных проблем, которая поднималась во время встречи сенаторов с медработниками, была необходимость строительства ещё одной поликлиники. Депутаты подчеркнули, что в сложившейся ситуации страдают и жители района, и сами медики, поэтому перед руководством региона была обозначена необходимость скорейшего решения этой проблемы.

В завершение рабочей поездки Суиндык Алдашев и Бактыбай Чельпеков посетили молочный комбинат, где в настоящее время производится около 430 млн куб. м молочной продукции в год. Депутатам рассказали, что в будущем планируется увеличение производственных мощностей предприятия за счёт инвестирования на сумму 1 млрд тенге.


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#Сенат   #Здравоохранение   #Мангистауская область  
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