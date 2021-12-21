Строительство мусоросжигающих заводов начнется в 2022 году - Минэкологии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство мусоросжигающих заводов начнется в шести городах Казахстана в следующем году. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации министра, доля переработки отходов за 9 месяцев составила 20,2%. В аналогичном периоде 2020 года доля составляла 15,8%.
«Для существенного сокращения объемов образованных ТБО на законодательном уровне внедрен механизм Waste to Energy. Для строительства мусоросжигающих заводов определены 6 городов. Проведены первые аукционные торги. Определен инвестор. Работы по строительству начнутся в следующем 2022 году. Частные инвестиции составят 292 млрд. тенге. В свою очередь, государство обеспечит необходимой инфраструктурой - земельные участки, электро-, водоснабжение», - рассказал Сериккали Брекешев на пресс-конференции СЦК.
Вместе с тем глава Минэкологии отметил, что на сегодня проводится работа по утилизации и недопущению стихийных свалок. На основе космомониторинга на сегодня их выявлено более 7,3 тыс. единиц. Из них ликвидировано 89%, что составляет 6,6 тысяч единиц.
«Принят ряд системных мер для решения вопроса образования стихийных свалок. В частности, увеличены штрафы за незаконный сброс отходов в непредназначенных для этого местах, на физических лиц с 10 МРП на 50 МРП», - отметил С. Брекешев.
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