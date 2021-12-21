+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Строительство мусоросжигающих заводов начнется в 2022 году - Минэкологии

21 Декабря 2021 19:08
Поделиться:
Строительство мусоросжигающих заводов начнется в 2022 году - Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство мусоросжигающих заводов начнется в шести городах Казахстана в следующем году. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
Тариф на вывоз мусора повысят в Петропавловске Какие объекты рыбоводной отрасли появятся в Казахстане в ближайшие годы Более пяти млрд тенге инвестиций планируют привлечь в РК за счет рыбных хозяйств

По информации министра, доля переработки отходов за 9 месяцев составила 20,2%. В аналогичном периоде 2020 года доля составляла 15,8%.

«Для существенного сокращения объемов образованных ТБО на законодательном уровне внедрен механизм Waste to Energy. Для строительства мусоросжигающих заводов определены 6 городов. Проведены первые аукционные торги. Определен инвестор. Работы по строительству начнутся в следующем 2022 году. Частные инвестиции составят 292 млрд. тенге. В свою очередь, государство обеспечит необходимой инфраструктурой - земельные участки, электро-, водоснабжение», - рассказал Сериккали Брекешев на пресс-конференции СЦК.

Вместе с тем глава Минэкологии отметил, что на сегодня проводится работа по утилизации и недопущению стихийных свалок. На основе космомониторинга на сегодня их выявлено более 7,3 тыс. единиц. Из них ликвидировано 89%, что составляет 6,6 тысяч единиц.

«Принят ряд системных мер для решения вопроса образования стихийных свалок. В частности, увеличены штрафы за незаконный сброс отходов в непредназначенных для этого местах, на физических лиц с 10 МРП на 50 МРП», - отметил С. Брекешев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Минэкологии  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
Тариф на вывоз мусора повысят в Петропавловске
Какие объекты рыбоводной отрасли появятся в Казахстане в ближайшие годы
Более пяти млрд тенге инвестиций планируют привлечь в РК за счет рыбных хозяйств
Популярное
1 Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
2 Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря
3 Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
4 369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
5 Современный спорткомплекс открыли в селе Алматинской области
6 Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
Читайте также
Акция «Ёлка» стартовала в Семее
Когда в Алматы разработают карту ветрового режима
Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря
Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Современный спорткомплекс открыли в селе Алматинской области
Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив