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Строительство LRT в Астане: улицу Сыганак перекрыли на три месяца

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Августа 2023, 11:14
Строительство LRT в Астане: улицу Сыганак перекрыли на три месяца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак проводятся в рамках реализации проекта линии LRT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

В этой связи, с 29 августа ограничено движение по улице Сыганак по южной стороне (направление в сторону моста) от ЖК «Номад» до улицы Акмешит (ЖК Европа палас). При этом сквозное движение через проспект Сыганак будет открыто по улицам Сауран и Акмешит.

Срок перекрытия до 30 ноября.

По указанным ограничениям изменений в движении общественного транспорта, проходящего на данном участке, не будет.


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