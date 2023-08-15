Строительство ЛРТ в Астане: планы и затраты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый пусковой комплекс столичной системы ЛРТ будет достроен до конца 2024 года, заверяют в акимате Астаны. Полностью же транспорт планируется запустить до конца 2026 года. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет об основных аспектах строительства ЛРТ.

Стоимость проекта

Общая стоимость проекта ЛРТ составляет 1 888 млн долларов.

Стоимость первого пускового комплекса составляет 1 152,5 млн долларов, второго – 735,5 млн долларов (в целях ускорения запуска проект разделен на два пусковых комплекса). В строительство привлечена китайская компания China Railway Asia-Europe Construction Investment.

Механизм финансирования проекта ЛРТ предусматривает выделение средств из государственного бюджета, а также привлечения внешних заемных и облигационных средств.

Финансирование строительства осуществляется за счет бюджетных средств со сроком реализации до 2026 года. За период с 2015-2023 годы строительство профинансировано на сумму 686 млн. Остаток для завершения всего проекта составляет 1 202 млн долларов, из них для запуска первого пускового комплекса 466 млн. долларов.

Когда закончат строительство ЛРТ

Первый пусковой комплекс охватывает 8 станций (101 – аэропорт, 105 – кольцо Кабанбай батыра, 107 – Мега центр, 109 – Ботанический сад, 111 – поворот на Сыганак, 112 – Абу Даби Плаза, 114 – Музей, 118 – Вокзал), а также закуп и запуск на линию 5 единиц подвижного состава.

По информации акимата, до конца 2024 года будут завершены строительно-монтажные работы по эстакаде, включая монтаж рельс, электрификацию и т.д., а также завершены 8 станций и начнутся пусконаладочные работы с тестовой эксплуатацией. Тем самым, завершится реализация 1-пускового комплекса и будет сдана в эксплуатацию для последующей перевозки пассажиров.

При этом, в период эксплуатации первого пускового комплекса будут параллельно вестись работы по второму пусковому комплексу, который включает в себя оставшиеся 10 станций, а также дополнительно 14 единиц состава и оборудование для их ремонта и обслуживания. Сроки завершения второго пускового комплекса – до конца 2026 года.

Станции и вагоны

Реализация проекта позволит осуществлять перевозки пассажиров легкорельсовым транспортом от международного аэропорта до железнодорожного вокзала «Нурлы Жол», вдоль проспекта Кабанбай батыра, проспекта Сыганак, улицы Шамши Калдаякова. Общая протяженность маршрута – 22,4 км, вдоль которой предусмотрено строительство 18 станций, тем самым охватывая массивы и районы поселка Пригородный, Новой Центральной Мечети, Мега центра, включая Назарбаев университет, Ботанический сад, Абу-Даби Плаза, Дом министерств, Центральный музей с площадью Независимости и далее по перспективному району «Аллеи Мыңжылдық».

Вышеуказанные точки являются центром притяжения населения и наличие ЛРТ позволит значительно разгрузить дорожную инфраструктуру. Для обслуживания линии предусмотрено 19 единиц подвижного состава с наличием Депо по их ремонту и содержанию.

В качестве подвижного состава предусмотрена модель «TRITON» завода-производителя «CRRC Tangshan Co., Ltd» в КНР, имеющую более 100-летнюю историю. Мощность составит – 115 KW и максимальная вместимость - 652 чел., максимальная скорость – 80 км/ч. Составы полностью автоматизированы и являются беспилотными, то есть удаленным управлением оператором. Согласно анализу действующего пассажиропотока по аналогичному маршруту, пассажиропоток по ЛРТ ожидается 25 тысяч человек в сутки.

Станции будут реализованы в соответствии с учетом всех требований безопасности и доступности. Иметь зоны для покупки билетов, включая автоматизированные системы, залы ожидания с торговыми площадями и санитарно-гигиеническими узлами и системами предотвращения выхода людей на опасные участки. Для подъема на станцию предусмотрены эскалаторы, а также лифты для удовлетворения потребностей маломобильных граждан. Кроме того, для всестороннего доступа на станции предусмотрено строительство 10 подземных пешеходных переходов по проспекту Кабанбай батыра и 7 надземных – по улицам Сыганак и Калдаякова.

В 2023 году ведутся работы по устройству железобетонных конструкции эстакады и станции. В связи с тем, что линия пересекает действующие широкие проспекты, проектом предусмотрено устройство монолитных балок индивидуального типа. Для выполнения данных целей на перекрестке проспекта Тауелсиздик и улицы Шамши Калдаякова возведена временная конструкция, и в настоящее время ведется сборка строительных лесов. После завершения работ по заливке балки и ее набору прочности временные конструкции подлежат разборке с обеспечением движения автотранспорта на всю ширину проспекта. Планируемый срок – 30 ноября текущего года. Аналогичные работы будут выполнены также на пересечении с улицами Сауран, Акмешит, Туркестан.

В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся на всех участках линии ЛРТ от аэропорта до нового ж/д вокзала по улицам Кабанбай батыра, Сыганак, Калдаякова и А82. Для строительства железобетонных конструкции эстакады применяется бетон из местных материалов, арматура – производства Россия и Казахстан, пролетные строения конструкции моста через реку Есиль – КНР.

Монолитные железобетонные конструкции эстакады соответствуют нормативным требованиям согласно климатическим условиям страны. Проектом предусмотрено применение бетонов, стойких к воздействию агрессивной среды и отрицательным температурам, что обеспечивается выбором цемента и заполнителей, подбором состава бетона, снижением проницаемости бетона, применением водорегулирующих, активных минеральных, воздухововлекающих и других добавок.

Также предусмотрено применение арматуры, соответствующей по коррозионным характеристикам условиям эксплуатации, мероприятия по защите от коррозии закладных деталей и связующих арматурных каркасов на стадии изготовления и монтажа сборных железобетонных конструкций. Защита предварительно напряженной арматуры в каналах конструкций, изготавливаемых с последующим натяжением арматуры на бетон. Обеспечена герметичность защитного слоя монолитных железобетонных конструкции от воздействия атмосферных воздействий.

Напомним, 31 января Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы отметил, что проект ЛРТ должен быть реализован и поручил ускорить завершение реализации проекта.

Запуск ЛРТ перенесли на 2025 год. Первый пусковой комплекс запустят к 2025 году, а второй пусковой комплекс запустят к 2026 году.

Поезда для проекта «Aстана ЛРТ» будет изготавливать вагоностроительная компания Китая CRRC Tangshan Co., Ltd.

Управлять ЛРТ будет удаленный оператор. В качестве подвижного состава предусмотрена модель «Тритон». Мощность – 115 квт, максимальная вместимость 652 человека. Максимальная скорость – 80 км/ч. Составы полностью автоматизированы и являются беспилотными. То есть, удаленным управлением оператором. Пассажиропоток будет на уровне 25 тысяч человек с дальнейшим его увеличением.

С начала года на строительство ЛРТ потратили около 25 млрд тенге.

С примерным графиком движения составов можно ознакомиться здесь. Уточненный график курсирования поездов будет после ввода в эксплуатацию во время тестового режима.