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    Строительство комплекса «Байтерек» могут отложить на год

    28 Июня 2022, 13:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил об отложенных сроках строительства ракетного комплекса «Байтерек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть план, сроки чуть-чуть сдвигаются, но в целом видение такое же. Этот комплекс нам нужен для того, чтобы сохранить актуальность Байконура.

    Сроки сдвигаются в связи с подготовкой технической документации, есть определённые моменты, по которым приемка ведется сложно. Это не связано с другими причинами», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Сената после пленарного заседания Палаты.

    Журналисты попросили министра назвать хотя бы примерные сроки.

    «Плюс-минус полгода, год максимум. Работы полным ходом идут, только это не строительные работы , а документальные. Проектировочные работы - они занимают долгое время», - добавил глава ведомства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Освоение космоса Байконур Строительство МЦРИАП
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