Строительство комплекса «Байтерек» могут отложить на год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил об отложенных сроках строительства ракетного комплекса «Байтерек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть план, сроки чуть-чуть сдвигаются, но в целом видение такое же. Этот комплекс нам нужен для того, чтобы сохранить актуальность Байконура.

Сроки сдвигаются в связи с подготовкой технической документации, есть определённые моменты, по которым приемка ведется сложно. Это не связано с другими причинами», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Сената после пленарного заседания Палаты.

Журналисты попросили министра назвать хотя бы примерные сроки.

«Плюс-минус полгода, год максимум. Работы полным ходом идут, только это не строительные работы , а документальные. Проектировочные работы - они занимают долгое время», - добавил глава ведомства.