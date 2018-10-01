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Строительство комбината школьного питания прокомментировали в акимате Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительство комбината школьного питания в Астане возможно в рамках партнерства с бизнесом, считают в управлении образования столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если мы увидим, что у нас есть поставщики, готовые строить комбинаты, которые за счет этого улучшат качество, будет разнообразное питание и так далее, то мы, конечно, на это пойдем (...) Сейчас с инвесторами будем вести конкретные переговоры, и решение будет принято в ближайшее время», - сказал руководитель управления образования Астаны Ануар Жангозин на пресс-конференции в акимате.
По его словам, анализ показал, что создание такого комбината поможет решить целый ряд вопросов. В первую очередь, за счет объема закупаемой продукции снизится стоимость блюд, а их качество наоборот повысится, так как закуп продуктов будет производиться напрямую у фермерских хозяйств, производителей фруктов и овощей.
Напомним, что вопрос строительства комбината школьного питания в Астане поднимается не первый год.
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