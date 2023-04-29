Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Строительство клиник и переработка мяса - итальянцы планируют новые проекты в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Апреля 2023, 20:43
Строительство клиник и переработка мяса - итальянцы планируют новые проекты в Казахстане Фото: invest.gov.kz

РИМ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита в Италию казахстанская делегация провела двусторонние встречи с рядом итальянских компаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Kazakh Invest».

На встречах присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Италия Ерболат Сембаев, председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов, первый заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Нурболат Айдапкелов, представители Министерства сельского хозяйства РК и казахстанского бизнес-сообщества.

photo

Руководство одного из ведущих медицинских холдингов Италии GKSD Healthcare Management&Consulting на встрече с казахстанской делегацией подтвердило намерение о реализации инвестиционного проекта по строительству смарт-клиник в Астане.

По итогам встречи стороны договорились о визите технической группы компании в Казахстан в ближайшее время. Компания была проинформирована о программе Министерства здравоохранения РК по развитию инфраструктуры системы здравоохранения в сельской местности.

photo

Во время посещения предприятия Allied Group, ведущего производителя специальных изделий для секторов нефтегазовой промышленности, тепловой и атомной энергетик, представители компании выразили намерение о реализации проекта по производству фитингов и сопутствующих товаров в Казахстане. Allied Group имеет 10 офисов, 14 заводов и 7 складов по всему миру. Мощность производства составляет 100 тысяч фитингов и 20 тысяч угловых труб в год.

photo

В рамках визита делегация осмотрела производственную площадку Cremonini Group — итальянской многонациональной компании, работающей в пищевой промышленности. Руководство компании выразило интерес к реализации проектов в Казахстане, отметив, что Казахстан является стратегически важным рынком для реализации продукции. Компания была основана в провинции Модена в 1963 году Луиджи Кремонини. Численность сотрудников по всему миру насчитывает 18 500 человек, в 2021 году выручка компании составила 4,077 млрд евро.

photo

Казахстанская делегация также посетила предприятие компании Parmalat Group, являющейся одним из крупнейших в Италии предприятий по производству и дистрибуции продуктов питания. Компания владеет тремя заводами в РК и реализовывает свою продукцию под брендами «ФудМастер», «БИО-С Имун +», «Локо Моко», «Дольче», President. Представители компании выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

photo

Внешняя политика Казахстана   Здравоохранение   Экономика   Италия   Инвестиции  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана