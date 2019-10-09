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Строительство газопровода «Сарыарка» завершено

9 Октября 2019 17:38
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Строительство газопровода «Сарыарка» завершено

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За городом Нур-Султан состоялась церемония сварки «золотого стыка» магистрального газопровода «Сарыарка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Газопровод, построенный в рамках Пяти социальных инициатив Первого Президента Казахстана, соединил Центральный Казахстан и столицу нашего государства с единой газотранспортной сетью страны. Это самый крупный инфраструктурный проект за годы независимости, и выполнен он был менее чем за год», - сообщил председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов.


Он отметил, что завершены работы по строительству линейной части газопровода. Первым этапом проекта является прокладка линейной части газопровода по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганды – Темиртау – Нур-Султан.







В перспективе предполагается дальнейшее поэтапное и планомерное развитие газовой отрасли, которое обеспечит длительный, но более эффективный процесс газификации других регионов. Весь комплекс работ по реализации первого этапа проекта планируется завершить до конца 2019 года, сообщил А. Есимов.

Общая протяженность газопровода составила свыше 1 тыс. км, охват – 171 населенный пункт. Стоимость проекта – более 267 млрд тенге.

«Наша задача - распределить газ внутри города. Первая очередь проекта предполагает подачу газа в газораспределительные сети до ТЭЦ-1, 2, 3, Коктал-1, 2, посёлок Железнодорожный, Юго-Восток. По завершении первого этапа провести газ домой смогут жители 13,5 тыс. домов», - добавил аким столицы Алтай Кульгинов.


Вторая очередь проекта – это жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар, Тельман, Пригородный, Garden Village, Family Village. В третьей очереди будут газифицированы жилые массивы Ильинка, Шубар, Ондирис.










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Ключевые слова: Инфраструктурные проекты, Нур-Султан,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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