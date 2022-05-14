14 Мая 2022 02:00

Строительство дымовой трубы на ТЭЦ в Павлодаре проверило Минэнерго

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Представители Министерства энергетики совместно с акиматом Павлодарской области 13 мая посетили электростанции города - Павлодарскую ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана», ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Техническое состояние перечисленных электростанций характеризуется высоким износом.

«В ходе посещения объектов проинспектировано строительство новой дымовой трубы взамен старой на ТЭЦ-3 на сумму 2 млрд 134 млн тенге. Высота строящейся трубы составит всего 180 метров», - сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как проинформировали специалисты предприятия, ввод в эксплуатацию новой трубы позволит снизить нагрузку на действующую трубу и поэтапно вывести старую трубу из эксплуатации.

После обхода объектов состоялось рабочее совещание с участием представителей Министерства энергетики РК, акимата Павлодарской области и руководителей станции.

В ходе совещания было отмечено, что ключевой проблемой качественного теплоснабжения является высокий износ тепловых сетей, а также недостаточность выделяемых объемов финансирования для эксплуатации и обновления магистральных и квартальных тепловых сетей.

Акиматом Павлодарской области был отмечен растущий дефицит тепла в южной части города и необходимости расширения ТЭЦ-1 для покрытия увеличивающихся тепловых нагрузок.

Руководство электростанций было информировано о принимаемых мерах по внедрению автоматической системы мониторинга выбросов вредных веществ и новых технологий очистки дымовых газов в соответствии с экологическим законодательством. Также на совещании была подчеркнута важность увеличения выделяемых средств, необходимых для проведения текущих ремонтов и повышения оплаты труда работникам.

Подготовка энергетических предприятий к предстоящему отопительному сезону с надлежащим качеством находится на постоянном общем контроле Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

Павлодарская ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана» входит в состав ERG (Евразийская Группа), введена в эксплуатацию в 1964 году, установленная электрическая мощность станции – 350 МВт, тепловая мощность – 1 182 Гкал/ч.

Две теплоэлектроцентрали АО «Павлодарэнерго» входят в группу АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»: ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1961 году, установленная электрическая мощность станции – 110 МВт, тепловая мощность – 332 Гкал/ч;

ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию в 1972 году, установленная электрическая мощность станции – 555 МВт, тепловая мощность – 1 154 Гкал/ч.

ЦАЭК в рамках подготовки к следующему отопительному сезону на ремонтные работы выделил на ТЭЦ-2 – 2 млрд 89 млн тенге, на ТЭЦ-3 – 2 млрд 88 млн тенге. На ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстан» ERG выделило 2 млрд 271 млн тенге.



