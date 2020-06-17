Строительство дорог и крупные инвестпроекты в Карагандинской области проинспектировал Роман Скляр

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр и аким Карагандинской области Женис Касымбек ознакомились с ходом строительства дорог и реализацией крупных инвестпроектов в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Роман Скляр осмотрел участок автомобильной дороги Караганда – Темиртау. Подрядчики обещают завершить реконструкцию в течение месяца. Трасса стала шестиполосной. Ежедневно по ней проходит больше 20 тысяч автомобилей. Вице-премьеру доложили о новых дорогах в Караганде. В текущем году планируется завершение Северного и Восточного обходов общей протяженностью 48,3 км. Объездная трасса позволит значительно разгрузить дороги внутри областного центра.

В Караганде Роман Скляр также ознакомился с ходом реконструкции тепломагистрали М-10 от ТЭЦ-3. Работы начались в прошлом году и сейчас идут к завершению. Это позволит обеспечить бесперебойным и качественным теплоснабжением порядка 60 тысяч карагандинцев.

В Сарани заместитель Премьер-Министра посетил ТОО «Kazcentrelectroprovod». Предприятие производит кабельно-проводниковую, телекоммуникационную и электротехническую продукцию, металлоконструкции, за пять месяцев этого года объём производства составил более 1,7 млрд тенге. Почти в два раза увеличился выпуск кабелей. Карагандинский производитель обеспечивает потребности Казахстана. Его продукция используется при цифровизации сёл. Предприятие также работает на экспорт в Россию и Узбекистан и вышло на рынок Европы.

Также Роман Скляр встретился с инвесторами, которые вкладывают средства в производство автобусов и спецтехники марки Yutong. Предприятие будет работать на базе бывшего завода РТИ. Сейчас уже начат первый этап строительства. Запуск производства и выпуск первых автобусов намечен на декабрь этого года. Мощность завода — 1 200 автобусов и 500 единиц спецтехники и спецтранспорта в год. Будет создано 400 рабочих мест.

В ходе посещения объекта Роман Скляр и Женис Касымбек подписали Дорожную карту реализации инвестиционного проекта по производству автобусов.

В ходе визита проинспектирован ход реконструкции автодороги Караганда – Балхаш, участок коридора «Центр – Юг» протяженностью 363 км. Движение по трассе подрядчики обещают открыть уже в этом году. Работы идут полным ходом. Также Роман Скляр и Женис Касымбек осмотрели реконструкцию участка «Курты-Бурылбайтал». Здесь ремонт планируют завершить в 2022 году.

По итогам рабочей поездки Роман Скляр дал поручения бесперебойному и своевременному по выполнению намеченных планов.