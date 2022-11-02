Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Строительство ботанического сада началось в Уральске

2 Ноября 2022, 22:44
Строительство ботанического сада началось в Уральске
2 Ноября 2022, 22:44

Строительство ботанического сада началось в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Будущий сад - питомник высадят на пересечении улиц Шолохова и Есенжанова, в районе омеговского кольца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

О Кайрате Каримове и его супруге Розе хорошо знают не только жители Казахстана, но и за его пределами. Они высадил на своём участке сотни видов яблонь и винограда. Коллекционный сад - питомник расположен на территории Мичуринского сельского округа на берегу реки Чаган. В питомнике посажены 150 сортов яблони, 120 сортов и гибридных форм винограда, 15 сортов ореха, несколько сортов фундука, абрикос, декоративные растения, киви, барбарис, персики, облепиха и многое другое. Создан ботанический сад из редких и лекарственных деревьев и кустарников.

Учёные России написали письмо Президенту Казахстана с просьбой помочь садоводу из Уральска и назвали коллекционный сад - питомник Кайрата Каримова ценнейшим достоянием, не имеющим аналогов на постсоветском пространстве.

Теперь Кайрат Каримов хочет высадить ботанический сад для всех жителей и гостей Уральска. Для этого садовод презентовал в областном акимате инвестиционный проект, который ему одобрили.

– Создание ботанического сада - это моя давняя мечта. Хочу поделить сад на несколько частей: европейскую и азиатскую. Там ещё будет зона отдыха для горожан, фотозона, где будут фотографироваться молодожёны, будет научная площадка, где студенты будут проходить практику, заниматься научной деятельностью, - сказал тогда Кайрат Каримов.

И вот садовод уже приступил к реализации проекта. На выделенном участке он начал устанавливать ограждение - первый и один из самых необходимых этапов работы для защиты будущих насаждений.

– Посадку деревьев будем проводить уже в следующем году, - сказал Кайрат Каримов.

В пресс-службе городского акимата сообщили, что земля в 13 гектаров выделена на правах аренды на 10 лет. Однако сад будет занимать девять гектаров земель, так как в некоторых местах проходят линии инфраструктуры.

Фото со страницы Кайрата Каримова в Facebook.


Новости по теме
Акимат Актюбинской области и АО «ТНК «Казхром» заключили меморандум о реализации экологических проектов
Почти в два раза возросло финансирование на ремонт дорог в СКО
Находящимся на грани банкротства частным детсадам выделили субсидии в ЗКО
Читайте также
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Акимат Актюбинской области и АО «ТНК «Казхром» заключили меморандум о реализации экологических проектов
Воду в бассейне ДЮСШ Актобе не меняют 5 лет - акимат разъяснил ситуацию
На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге
Вооруженного браконьера с тушами зайцев обнаружили в Кызылординской области
Сад в форме кода ALA появится в Алматы
Мертвого мужчину обнаружили в одном из гостиничных номеров Уральска
Почти в два раза возросло финансирование на ремонт дорог в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору