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    Строительство 62 млн квадратных метров жилья ожидается в Казахстане в 2022-2025 годы

    28 Марта 2022, 22:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова в Нур-Султане состоялось очередное совещание Оперативного штаба по антикризисным мерам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Правительства РК.

    В ходе совещания были рассмотрены перспективы развития строительной и жилищной отраслей Республики Казахстан.

    По предварительным прогнозам Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в период 2022-2025 годов в Казахстане ожидается строительство 62 млн квадратных метров жилья. Кроме того, ведется строительство 5201 государственного объекта, из которых 2137 возводятся за счет государственных средств.

    В настоящее время приостановлено строительство 286 объектов. Причиной остановки работ по 84 объектам стало удорожание, 202 приостановлено по ряду иных причин (погодные условия, сезонные ограничения и т.д.). Как пояснил министр МИИР РК Каирбек Ускенбаев, проанализирована ситуация по каждому объекту, рассматриваются возможности возобновления работ.

    Премьер-Министр РК поручил принять меры по привлечению к ответственности недобросовестных организаторов государственных конкурсов на строительство объектов.

    «Объявляются конкурсы на строительство без наличия бюджетного финансирования. Это самоуправство. Необходимо рассмотреть соответствующую ответственность виновных лиц», — заявил Алихан Смаилов.

    Также в целях снижения расходов на государственное строительство Премьер-Министром дано поручение Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами и организациями провести анализ ценообразования стоимости проектно-сметных документаций.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Строительство Жилье МИИР РК Алихан Смаилов
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