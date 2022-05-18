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    Строительство 16 многоэтажных домов завершится в 2022 году в Атырау

    18 Мая 2022, 22:06

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Атырау завершится строительство 16 многоэтажных жилых домов на 1030 квартир. Об этом сообщил заместитель руководителя управления строительства Атырауской области Нурберген Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    «В настоящее время в области начато или завершается строительство 39 многоквартирных жилых домов на 2368 квартир обшей площадью 202,5 тыс. квадратных метров. Из них 16 жилых домов на 1030 квартир площадью 91 тыс. квадратных метров будут сданы в эксплуатацию летом и осенью, а также к концу текущего года»,- сообщил заместитель руководителя управления строительства области Нурберген Кусаинов.

    Квартиры в новых домах получат семьи, стоящие в очереди на жилье, многодетные семьи, сотрудники бюджетных организаций, переселяющиеся из ветхих или признанных аварийными домов.

    Как ранее сообщалось, в этом году в Атырау заасфальтируют 230 улиц. Многодетной жительнице города Кульсары подарили квартиру.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Строительство Жилье
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