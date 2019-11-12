Строитель, рискуя жизнью, спас младенца в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При пожаре дачном доме в Нур-Султане работник строительной компании героически спас младенца из горящего дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера в Алматинском районе города Нур-Султана в дачном жилом доме произошел пожар. Благодаря действиям граждан, а рядом находилась стройкомпания, откуда прибежали рабочие и прибыли пожарные, спасли двух малолетних детей , 2016 года рождения, с отравлением угарным газом средней тяжести и ребенка ,2019 года рождения, с ожогами лица 7%», - сказал председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер на брифинге в ведомстве.

Он отметил, что в доме, где произошел пожар, проживают 9 человек. Оказалось, что мама детей вышла на улицу.

«Видимо, один из детей добрался до спичек, загорелись домашние вещи. При этом мать зашла в дом, увидела, что идет дым – у входной двери на полу лежал ребенок, 2016 года рождения, она вынесла его на улицу, а за малышом уже не смогла вернуться. Прибежали три строителя. Один из них намотал на лицо шарф, зашел в дом и вынес ребенка – он в колыбели лежал», - рассказал В. Беккер.

Глава Комитета по ЧС отметил, что в ведомстве готовят представление на имя министра для награждения мужчины, спасшего ребенка.

«Хотел бы выразить благодарность работникам ТОО «АстанаДорИндустрия», Рамилю Ахметжанову, который, рискуя своей жизнью, спас ребенка, 2019 года рождения», - добавил Владимир Беккер.