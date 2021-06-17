12:17, 17 Июнь 2021 | GMT +6
Строитель разбился насмерть в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Строитель разбился насмерть в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В департаменте полиции города информацию подтвердили.
Видео с места происшествия распространилась в социальных сетях.
«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.156 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляет Управление полиции Бостандыкского района по территориальности.
Будет проведен комплекс следственных мероприятий и экспертных исследований, по результатам чего будет принято процессуальное решение», - прокомментировала официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.