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    12:17, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Строитель разбился насмерть в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Строитель разбился насмерть в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города информацию подтвердили.

    Видео с места происшествия распространилась в социальных сетях.


    «Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.156 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляет Управление полиции Бостандыкского района по территориальности.

    Будет проведен комплекс следственных мероприятий и экспертных исследований, по результатам чего будет принято процессуальное решение», - прокомментировала официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.


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