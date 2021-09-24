Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Строительные компании будут сами готовить квалифицированных строителей в РК

    24 Сентября 2021, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперт-аналитик проектного офиса «Адал білім» при Министерстве образования и науки РК Лилия Испенбетова озвучила ряд предложений по подготовке квалифицированных строителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы предлагаем новую систему взаимодействия между строительными компаниями, вузами и колледжами. Компания готовит социальный заказ абитуриентов «под ключ», - сказала Лилия Испенбетова на заседании Союза строителей Казахстана.

    Она озвучила дальнейшие действия стройкомпании.

    «Далее направляет его в вузы и колледжи, после чего квалифицированный выпускник направляется в эту же компанию. То есть, строительная компания готовит кадры для себя через вузы и колледжи. Эта модель включает в себя непосредственно контроль за качеством образования, поддержку со стороны строительных компаний и обратную связь от вузов», - отметила эксперт.

    «Также необходим пересмотр программ, по которым обучаются студенты. Зачастую, на практике можно наблюдать наличие устаревшей программы, которая не ориентирована на профпригодность», - заключила Л. Испенбетова.

    Ранее сообщалось, об остром дефиците строителей в Казахстане.

    «На сегодняшний день более 8 тысяч человек – это потребность в кадрах исключительно в строительной отрасли. На рынке труда наблюдается недостаток 277 профессий в области строительства», - заключила Л. Испенбетова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Вузы Строительство МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана