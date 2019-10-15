Строить вдвое больше доступного жилья планируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек назвал 2020 год - годом строительства доступного жилья. Он поручил вдвое ускорить темп ввода в эксплуатацию жилых домов, использовать для них материалы отечественного производства, а также сократить очереди на квартиры, передает МИА «Казинформ».

Акимы городов и районов доложили главе региона о планах по строительству и подведения коммуникаций.

Как сообщил руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства Тайхан Калмаханов, в этом году в области планируют сдать в эксплуатацию 420 тысяч квадратных метров жилья. 328 тыс. из них уже готовы. Остальные предстоит заселить до конца этого года. В прошлом году в регионе построили 416 тысяч жилых квадратных метров. В 2020 году, по поручению акима области, эти объемы планируют увеличить.

По словам акима области, активное строительство домов должно начаться во всех районах региона. Так, например, в Балхаше в 2020 году планируют сдать два дома по 45 квартир каждый. В одном из них жилье будет арендным, в другом – кредитным. В Шахтинске в следующем году готовы приступить к строительству пятиэтажного дома. Еще две многоэтажки – на 15 и 60 квартир отреставрируют и сдадут в эксплуатацию к концу 2020 года.

В Приозерске в ноябре этого года будет готов дом на 24 квартиры. В следующем в эксплуатацию введут еще 69 квартир.

Глава региона поручил не останавливаться на достигнутом и делать все для того, чтобы наращивать темпы строительства.

«Следующий год назовем годом строительства жилья. Будем поддерживать любые законные инициативы, связанные увелечением объемов строительства жилого фонда. Нужно использовать материалы отечественного производства, максимально загружать работой заводы области», - сказал Женис Касымбек.

Кроме этого, аким области призвал не разрабатывать излишне дорогих проектов, а использовать типовые. Таким образом, считает он, можно будет снизить итоговую стоимость готовых квартир и максимально использовать материалы, которые производят в регионе.