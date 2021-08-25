Строить новый терминал аэропорта планируют в Алматы: что будет со старым зданием VIP-терминала

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Компания TAVAirports планирует начать строительство нового международного терминала аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пропускная способность существующего терминала составляет 2,5 миллиона пассажиров в год. В 2019 году пассажиропоток Международного аэропорта Алматы составил 6,4 миллиона пассажиров. Высокая загруженность приводит к смешению пассажиропотока и очередям, снижает уровень обслуживания, увеличивает время выдачи багажа.

«Согласно шкале Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в настоящий момент сервис аэропорта Алматы соответствует субоптимальному уровню (Sub-Optimum). Строительство нового международного терминала позволит увеличить пропускную способность аэропорта Алматы до 8 миллионов пассажиров в год, при этом поднять уровень сервиса до оптимального, что соответствует уровню крупных аэропортов мира. Алматы станет узловым аэропортом, что приведет к увеличению объемов торговли, расширению бизнеса и туризма», - сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы.

Новый международный терминал обеспечит комфортное и безопасное пребывание пассажиров. Он позволит разделить потоки прибывающих и убывающих пассажиров, уменьшит время ожидания багажа. Не нужно будет выходить из здания в здание, новейшие системы отопления вентиляции и кондиционирования обеспечат экономию энергии.

«Новый терминал будет построен на месте существующего VIP-терминала. VIP-терминал будет перенесен на юго-западную часть аэропорта. Здание является памятником гражданской архитектуры 50-х годов ХХ века, было построено в 1947 году. Расположение сооружения в комплексе с малоэтажной постройкой по периметру обеспечивало сооружению доминантность и презентабельный вид. Первая реставрация была проведена в 1975 году, в период с 2000 по 2010 годы по зданию был произведен ремонт, в результате этих преобразований был утрачен первоначальный облик старого аэропорта. В настоящее время конструкции, построенные в результате развития международного хаба, полностью скрывают здание», - считают в компании.

Были проведены международная и государственная экспертизы архитектуры VIP-терминала. В результате переноса будут максимально использоваться архитектурные решения старого здания, такие как фасад здания с элементами декоративного оформления, шпиль, витражи. При этом здание будет отвечать противопожарным нормам, отопление, кондиционирование и сейсмостойкость также будут отвечать современным требованиям. Отдельно стоящее строение будет отлично просматриваться, как было задумано авторами изначально.

Финансировать проект будут Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (МФК).



