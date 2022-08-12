12 Августа 2022 13:15

Строить ежегодно 70 км новых дорог необходимо в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы под председательством акима города Ерболата Досаева состоялось совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры города Алматы на 2022 год с участием руководителей ответственных управлений, акимов районов, представителей транспортных компаний и научных учреждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба городского акимата.

В ходе совещания был заслушан отчет по исполнению плана работ по развитию дорожной инфраструктуры на текущий год. План включает в себя строительство транспортных развязок, пробивку улиц, строительство дорог в микрорайонах, проведение среднего и текущего ремонта и др.

На сегодня протяженность улично-дорожной сети Алматы составляет 3097 км, из которых 234 км не имеют твердого покрытия. Для улучшения показателя доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95% к 2025 году необходимо ежегодно строить 70 км новых дорог, охватывать средним ремонтом дороги протяженностью не менее 200 км и текущим ремонтом более 350 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

В настоящее время в городе продолжается строительство трех развязок. До конца года планируется завершить работы по строительству развязки ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт, по ул. Саина – ул. Монке би и на пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова срок завершения работ запланирован на 2023 год.

В ходе совещания обсужден текущий ход работ по пробивке трех улиц. Пробивку улицы Саина планируется закончить в следующем году, Толе би – в 2024 году в зависимости от сроков выкупа и изъятия земельных участков. Во время встречи доложено о ходе разработки проектно-сметной документации по четырем проектам пробивки улиц – это продолжение проспекта Рыскулова, улиц Жубанова, Кажымукана и проспекта Абая общей протяженностью 9,3 км.

Акиму города также было доложено о ходе работ по строительству дорог в четырех микрорайонах города – Алгабас, Альмерек, Кайрат и Акжар. На очереди работы в трех микрорайонах (Шанырак-1, Шугыла и Шапагат).

Всего в этом году ведется строительство 70 км новых дорог. Дорожные работы будут выполняться по мере завершения строительства инженерных сетей в координации с управлением энергетики и водоснабжения.

В рамках среднего ремонта ведутся работы на 221 улице протяженностью 219 км, в том числе на 18 магистральных улицах города. На сегодня работы по среднему ремонту завершены на 87 улицах. Основными проблемными вопросами, которые негативно влияют на качество дорог, стали факты аварийных разрытий, плановых работ по прокладке сетей коммунальными службами и частными застройщиками. Аким города поручил синхронизировать действия управлений и акиматов районов города для повышения эффективности и качества работ.

Аким Алматы Е. Досаев поручил управлению городской мобильности обратить внимание на качество нанесения разметки на отремонтированных участках.

Главе города также были представлены предварительные итоги экспериментальных работ по применению новых технологий и материалов, в том числе по использованию новых видов люков, мастичной ленты, асфальтобенной смеси на основе полимерных добавок и др. На сегодня уже ведется установка 20 «плавающих люков» на дорогах города. Градоначальник поручил рассмотреть применение новых материалов при строительстве и ремонте дорог.

В связи с вводом в эксплуатацию двух станций метро планируется изменение маршрутной сети, в том числе до конца года ожидается открытие четырех новых маршрутов и корректировка 9 текущих. Глава города дал поручение уделить особое внимание созданию условий для водителей общественного транспорта на проектируемых разворотно-отстойных площадках для автобусов.

По итогам совещания аким города дал поручение ускорить выкуп земельных участков для строительства транспортных развязок и пробивок, усилить работу по санитарной обрезке деревьев в связи с плохой видимостью дорожных знаков и светофоров, а также выполнить все запланированные работы на текущий год в строгом соответствии с графиком.