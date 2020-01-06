Строгий выговор за неуважение к многодетным матерям получила чиновница в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау руководитель городского отдела координации занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Нурлы Хабиева получила строгий выговор, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте Агентства по делам государственной службы по Атырауской области, многодетные мамы обратились с жалобой на Нурлы Хабиеву, обвинив ее в грубости и хамстве по отношению к ним. Заявление подписали шесть многодетных матерей, подтвердив свои слова аудиозаписью.

«В ходе проведённой проверки было установлено, что Нурлы Хабиева не соблюдала этику госслужащего при разговоре с гражданами и грубила им. Доводы заявителей подтвердились. Ее поведение было разобрано на заседании Совета по этике. За грубость руководитель отдела получила взыскание в виде строгого выговора», - сообщили в пресс-службе департамента.

Отметим, городской отдел координации занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Нурлы Хабиева возглавляет почти 10 лет. До этого много лет руководила жилищным отделом горакимата, где распределялись квартиры очередникам. О манере ее поведения за эти годы разговор заходил не раз.

Фото: azh.kz