Строгий выговор объявят руководителю госоргана за недостойное поведение его сотрудников в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Руководителя управления госдоходов по Хобдинскому району Актюбинской области привлекут к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора из-за недостойного поведения его бывших сотрудников, которые в сентябре 2019 года избили заведующую кафе. Дисциплинарное дело было рассмотрено сегодня в ходе заседания совета по этике агентства РК по делам госслужбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 24 сентября 2019 года произошел конфликт между двумя сотрудниками управления госдоходов по Хобдинскому району и заведующей в кафе в поселке Хобда. Один из налоговиков ударил женщину по лицу, она подала заявление в полицию.

На заседании совета по этике за недостойное поведение сотрудников и негативную реакцию общества призвали к ответу руководителя РГУ «Управление государственных доходов по Хобдинскому району» Бердыбека Амиргалиева.

«Сотрудники вели себя недостойно, кроме того, этот инцидент вызвал бурю критики со стороны общества: вышли материалы в СМИ, в соцсетях, люди писали негативные комментарии. Таким образом, Амиргалиев нарушил требования, предусмотренные Этическим кодексом государственных служащих РК», - сказала главный специалист департамента агентства по делам госслужбы по Актюбинской области Ляззат Косаева.

«Хотя он на совете говорил, что сотрудники были уволены 24 сентября, а узнал он об инциденте на следующий день, мы думаем, что приказ об увольнении был написан задним числом. Была допущена ошибка в приказе – написано два основания, хотя основание для приказа должно быть одно – или по собственному желанию или по сокращению», - отметила Ляззат Косаева.

В ходе проверки также выяснилось, что в госоргане под началом Амиргалиева работают его родственники - троюродный брат Таттибек Амиргалиев, который участвовал в инциденте в кафе, и сноха Данагуль Амиргалиева. В 2018 году, при назначении Б.Амиргалиева на должность руководителя, они уже работали в данном управлении. Но по закону родственники не могут работать в непосредственном подчинении, то есть при назначении Б.Амиргалиева на должность его родственники должны были перевестись или уволиться, либо то же самое должен был сделать он, отметили в департаменте по делам госслужбы.

Сам госслужащий отметил, что не знал о данной статье закона госслужбе.