Строгий выговор объявлен акиму Капшагая за неосвоение бюджетных средств

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Амандык Баталов поручил руководителям районов и городов, а также всех профильных ведомств принять все меры по освоению бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

О персональной ответственности за неосвоение бюджета глава края Жетысу предупредил подчиненных на совещании по итогам 10 месяцев этого года, на котором обсуждались вопросы по достижению целевых индикаторов.

По словам руководителя областного управления экономики и планирования Ж.Амирханова, в целом в регионе наблюдается рост экономики по всем направлениям. Ускорился темп роста промышленности и составил 104,5%. Объем валовой продукции сельского хозяйства превысил 718 млрд тенге с ростом на 2,6%. Также вырос объем розничного товарооборота – на 3,8%. В то же время замедлился темп роста в строительном секторе и составил 100,6% с объемом 214,4 млрд тенге. По инвестициям также рост небольшой – 100,5%, привлечено 444,2 млрд тенге.

При этом, как подчеркнул Амандык Баталов, львиная доля неосвоенных средств как раз таки наблюдается в сфере строительства. К примеру, только городом Капшагай на данном этапе не освоено 741 млн тенге, 517 млн тенге из которых выделены из республиканского бюджета. Большая часть указанных средств предназначена для строительства многоквартирных домов. Строительные работы подрядчиками ведутся, но запланированные сроки сдачи в эксплуатацию могут быть сорваны.

«Государством выделяются необходимые средства для обеспечения населения долгожданным жильем. А вы срываете сроки, допускаете неосвоение средств. Непосредственная вина ложится на акима города Капшагай, руководителя областного управления строительства и моего первого заместителя, курирующего строительную сферу. Им всем объявляю строгий выговор. За срыв сроков строительных работ необходимо наказать и подрядные организации, отвечающие за строительство домов. При этом до конца года ситуацию необходимо выправить, взять на постоянный контроль ход их строительства», - подчеркнул А.Баталов.