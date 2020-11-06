+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 9 °С
USD 432.15 EUR 509.72
RUB 5.56 CNY 65.21
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Строгие ограничения сняли в Балхаше

6 Ноября 2020 15:29
Поделиться:
Строгие ограничения сняли в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше сняли строгие ограничения, которые были введены 24 октября в связи с участившимися случаями распространения КВИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как мотивируют медперсонал в Казахстане в борьбе с коронавирусом
ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии В Нидерландах снижаются показатели положительных тестов на COVID-19 Как получить реабилитацию переболевшим COVID-19 и пневмонией

Напомним, на территории Балхаша в связи с увеличением числа случаев регистрации коронавирусной инфекции с 00.00 часов 24 октября 2020 года постановлением главного государственного санитарного врача города от 23 октября 2020 года было введено усиление ограничительных мероприятий.

Были введены следующие ограничения:

1. Ограничить выход на улицу лицам старше 65 лет.

2. Установить запрет на передвижение несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых.

3. Закрыть места массового скопления: скверы, парки, набережные и детские площадки во дворах домов.

4. Активизировать работу волонтеров по оказанию помощи пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями (помощь в доставке продуктов питания, лекарственных средств, получения пенсии и др. для лиц старше 65 лет).

5. Опубликовать в средствах массовой информации телефоны волонтеров, службы доставки.

6. Ограничить передвижение общественного автотранспорта по городу, за исключением общественного автотранспорта, доставляющего работников на промышленные предприятия;

7. Запрет всех видов передвижения личного автотранспорта на территории города, включая ст. Балхаш, мкр. Конырат с 22.00 часов до 05.00 часов, за исключением правоохранительных, специальных служб и медицинских государственных органов и организаций;

8. Объектам общественного питания: ограничить время работы объектов до 22.00 часов. 9. Объектам продовольственной торговли: ограничить работу объектов до 22.00 часов.

10. Объектам сферы услуг: парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны. Обслуживание осуществлять строго по предварительной записи, при этом соблюдать интервал между посетителями, с учетом проведения дезинфекционных мероприятий.

11. Субъектам предпринимательства: не допускать на объект посетителей без масок и с катаральными явлениями (кашель, насморк, температура).

12. Организовать круглосуточное патрулирование в городе отделом полиции и силами военной полиции. Не допускать скопления людей более 3-х человек. 13. Воинские части расположенные на территории города Балхаш перевести на удаленный режим работы (не менее 50% сотрудников), в том числе гражданский персонал.

С сегодняшнего дня вышеперечисленные ограничения сняты. На территории города действуют ограничения общие по всей области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив