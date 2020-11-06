Строгие ограничения сняли в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше сняли строгие ограничения, которые были введены 24 октября в связи с участившимися случаями распространения КВИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, на территории Балхаша в связи с увеличением числа случаев регистрации коронавирусной инфекции с 00.00 часов 24 октября 2020 года постановлением главного государственного санитарного врача города от 23 октября 2020 года было введено усиление ограничительных мероприятий.

Были введены следующие ограничения:

1. Ограничить выход на улицу лицам старше 65 лет.

2. Установить запрет на передвижение несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых.

3. Закрыть места массового скопления: скверы, парки, набережные и детские площадки во дворах домов.

4. Активизировать работу волонтеров по оказанию помощи пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями (помощь в доставке продуктов питания, лекарственных средств, получения пенсии и др. для лиц старше 65 лет).

5. Опубликовать в средствах массовой информации телефоны волонтеров, службы доставки.

6. Ограничить передвижение общественного автотранспорта по городу, за исключением общественного автотранспорта, доставляющего работников на промышленные предприятия;

7. Запрет всех видов передвижения личного автотранспорта на территории города, включая ст. Балхаш, мкр. Конырат с 22.00 часов до 05.00 часов, за исключением правоохранительных, специальных служб и медицинских государственных органов и организаций;

8. Объектам общественного питания: ограничить время работы объектов до 22.00 часов. 9. Объектам продовольственной торговли: ограничить работу объектов до 22.00 часов.

10. Объектам сферы услуг: парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны. Обслуживание осуществлять строго по предварительной записи, при этом соблюдать интервал между посетителями, с учетом проведения дезинфекционных мероприятий.

11. Субъектам предпринимательства: не допускать на объект посетителей без масок и с катаральными явлениями (кашель, насморк, температура).

12. Организовать круглосуточное патрулирование в городе отделом полиции и силами военной полиции. Не допускать скопления людей более 3-х человек. 13. Воинские части расположенные на территории города Балхаш перевести на удаленный режим работы (не менее 50% сотрудников), в том числе гражданский персонал.

С сегодняшнего дня вышеперечисленные ограничения сняты. На территории города действуют ограничения общие по всей области.