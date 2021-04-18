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    00:48, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Строевой смотр служебного автотранспорта провели в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Строевой смотр служебного автотранспорта провел в Акмолинской области начальник департамента полиции региона генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Глава ведомства проверил техническое состояние каждого автомобиля, исправность видеорегистраторов и ведение водителями путевых листов. Также осмотрел состояние салонов и проверил наличие комплектов специальных средств для оказания первой и экстренной помощи гражданам при чрезвычайных ситуациях.










    «В каждом автомобиле имеются противопожарное полотно, защитный капюшон, спасательный круг, лента для ограждения и баллончик с краской для отметки места ДТП, рулетка-измеритель, медицинская аптечка и фонарик. Сотрудники подразделений продемонстрировали работу световых и звуковых сигналов. Строевой смотр показал,
    что весь автотранспорт находится в должном техническом состоянии», - рассказали в ведомстве.




    Главный акмолинский полицейский дал указание заместителю по тыловому обеспечению и начальнику технической службы взять на контроль исправность транспортных средств, а также их надлежащее обслуживание.

    Как добавили в полиции, смотр проводится для бесперебойного транспортного обеспечения служебной деятельности, поддержания необходимого уровня технической готовности, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием служебного транспорта.




    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Транспорт Правоохранительные органы Акмолинская область
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