Строевой смотр служебного автотранспорта провели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Строевой смотр служебного автотранспорта провел в Акмолинской области начальник департамента полиции региона генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Глава ведомства проверил техническое состояние каждого автомобиля, исправность видеорегистраторов и ведение водителями путевых листов. Также осмотрел состояние салонов и проверил наличие комплектов специальных средств для оказания первой и экстренной помощи гражданам при чрезвычайных ситуациях.

































«В каждом автомобиле имеются противопожарное полотно, защитный капюшон, спасательный круг, лента для ограждения и баллончик с краской для отметки места ДТП, рулетка-измеритель, медицинская аптечка и фонарик. Сотрудники подразделений продемонстрировали работу световых и звуковых сигналов. Строевой смотр показал,

что весь автотранспорт находится в должном техническом состоянии», - рассказали в ведомстве.









Главный акмолинский полицейский дал указание заместителю по тыловому обеспечению и начальнику технической службы взять на контроль исправность транспортных средств, а также их надлежащее обслуживание.

Как добавили в полиции, смотр проводится для бесперебойного транспортного обеспечения служебной деятельности, поддержания необходимого уровня технической готовности, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием служебного транспорта.







