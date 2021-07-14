РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:17, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Стрессовым с точки зрения обеспеченности водой назвал этот год глава Минэкологии РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стрессовым с точки зрения обеспеченности водой назвал этот год министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша встреча проходит в стрессовый год с точки зрения воды, но при этом вопросы воды у нас находятся на постоянном контроле. И, слава богу, мы период вегетации, несмотря на всю сложность ситуации, проходим достаточно стабильно, хотя и не просто», - сказал Магзум Мирзагалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО.

    Ранее глава Минэкологии рассказал о ситуации с водообеспечением в стране.

    «В настоящее время ситуация с водообеспечением в стране пока еще удовлетворяет требованиям отраслей экономики и населения», - сказал Магзум Мирзагалиев.

    Однако, как отметил глава Минэкологии, можно выделить следующие основные особенности водной отрасли.

    Первое. Прогнозируемое снижение водообеспечения страны в средне- и долгосрочном периоде вследствие падения речного стока и роста водопотребления.

    Второе. Вопросы вододеления с сопредельными странами.

    Третье. Устаревшая инфраструктура и связанные с этим огромные потери. В частности, в сельском хозяйстве, потери доходят до 50%. Для их сокращения требуется ремонт каналов и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами.

    Четвертое. Неусовершенствованный механизм тарифообразования, недостаток инвестиций в инфраструктуру.


    Теги:
    Экология Минэкологии
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!