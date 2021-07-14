Стрессовым с точки зрения обеспеченности водой назвал этот год глава Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стрессовым с точки зрения обеспеченности водой назвал этот год министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша встреча проходит в стрессовый год с точки зрения воды, но при этом вопросы воды у нас находятся на постоянном контроле. И, слава богу, мы период вегетации, несмотря на всю сложность ситуации, проходим достаточно стабильно, хотя и не просто», - сказал Магзум Мирзагалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО.

Ранее глава Минэкологии рассказал о ситуации с водообеспечением в стране.

«В настоящее время ситуация с водообеспечением в стране пока еще удовлетворяет требованиям отраслей экономики и населения», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Однако, как отметил глава Минэкологии, можно выделить следующие основные особенности водной отрасли.

Первое. Прогнозируемое снижение водообеспечения страны в средне- и долгосрочном периоде вследствие падения речного стока и роста водопотребления.

Второе. Вопросы вододеления с сопредельными странами.

Третье. Устаревшая инфраструктура и связанные с этим огромные потери. В частности, в сельском хозяйстве, потери доходят до 50%. Для их сокращения требуется ремонт каналов и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами.

Четвертое. Неусовершенствованный механизм тарифообразования, недостаток инвестиций в инфраструктуру.