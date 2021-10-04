Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Стресс-тестирование банков начали в Казахстане

Автор:  
Данияр Дауталиев
4 Октября 2021, 20:16
Стресс-тестирование банков начали в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщает о начале проведения надзорного стресс-тестирования банков второго уровня в пилотном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стресс-тестирование будет проходить в период с 4 октября 2021 года по март 2022 года с участием ограниченного количества банков.

Агентством совместно с Национальным банком Республики Казахстан в целях обеспечения финансовой стабильности с начала 2021 года осуществляется работа по формированию комплексной системы стресс-тестирования на базе наилучших международных практик.

Надзорное стресс-тестирование как один из инструментов риск-ориентированного надзора позволит оценивать на регулярной основе достаточность капитала банков, с учетом возможных негативных сценариев развития экономики. Внедрение данного инструментария осуществляется в соответствии с Основными приоритетами надзорной политики банковского сектора на 2021 год и нацелено на повышение прозрачности и доверия к банковскому сектору через выстраивание комплексной модели оценки устойчивости финансового сектора.

В 2021 году надзорное стресс-тестирование будет проведено в пилотном режиме, в целях отработки методологии, статистических моделей, внутренних процедур Агентства и процессов в банках.

Проведение полномасштабного надзорного стресс-тестирования по расширенному списку банков запланировано с 2022 года на ежегодной основе после доработки подходов и моделей по итогам пилотного проведения в 2021 году.

Полноценное внедрение надзорного стресс-тестирования улучшит внутренние процессы управления рисками в банках, а также начиная с 2023 года позволит формировать требования по капиталу на уровне, достаточном для покрытия возможных убытков в случае реализации стрессовых сценариев развития экономики.


Банки   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане