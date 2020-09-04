Стресс-тест выявил проблемы в системе госуправления - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев считает, что в период активной фазы борьбы с пандемией, стали очевидны уязвимые места в системе госуправления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В эфире телеканала «Хабар 24» он назвал карантин серьёзным стресс-тестом для всего госаппарата.

«Многие увидели проблемы, связанные с эффективностью государственных органов. Не всегда оперативно принимаются решения, отдельные госорганы или сотрудники ведомств часто дублируют функции, устарели и многие процессы, которые пора переводить в цифровой формат», – считает Маулен Ашимбаев.

«Нужно оптимизировать госаппарат, перезагрузить систему, использовать современные технологии в работе госаппарата. Активнее внедрять цифровизацию, которая позволит, прежде всего, очень быстро оказывать услуги населению, принимать решения, доводить информацию. Требуются новые подходы, такие как проектный менеджмент в системе госуправления, которые активно используются на Западе и показывают свою эффективность. В частности, в Великобритании правительство масштабно и целенаправленно использует систему проектного менеджмента», - сказал в интервью Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также отметил, что необходимо повышать кадровый потенциал государственных служащих, привлекать на работу перспективных, активных, инициативных специалистов.

Задали вопрос и про выборы акимов сёл, посёлков и сельских округов, о которых говорится в очередном Послании Касым-Жомарта Токаева.

«Безусловно, выборность акимов - это один из механизмов, направленных на привлечение в систему госслужбы инициативных, активных людей. И этот механизм позволит населению - жителям сёл, посёлков - самим избирать тех людей, которые будут руководить административно-территориальной единицей. По срокам - скорее всего этот процесс должен начаться уже в следующем году. Так как в Послании Глава государства отметил, что в следующем году завершаются сроки полномочий ряда акимов», - отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также подчеркнул, что важно обеспечить доступ для выдвижения кандидатур на позиции сельских акимов максимального количества граждан, не создавая законодательных препятствий для участия отдельным категориям населения.





«Нужно установить базовые критерии для кандидатов в акимы. Это гражданство, образование, профессиональный опыт. Это позволит активным и инициативным людям, в том числе молодежи, показать себя через участие в выборах. Если население соответствующего округа посчитает его перспективным, подходящим, они изберут его. Когда будем рассматривать законопроект, мы будем это учитывать», - подчеркнул спикер Сената.