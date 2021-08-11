Стремительный рост заражения детей КВИ отмечают в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В американских штатах, где вакцинация пока идет медленно, отмечается стремительный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на американские СМИ.

Причем переносить его они стали значительно тяжелее. Многим требуется госпитализация, все больше маленьких пациентов приходится подключать к аппаратам ИВЛ. Вспышка совпала с началом учебного года — в американских школах занятия начинаются в августе. Родители теперь подают в суд на губернаторов за то, что в школах не ввели масочный режим.

«В отличие от начала пандемии, когда вирус особо не затрагивал детей, теперь он стал опасным и для них», — говорит врач госпиталя во Флориде Кеннет Александр.

По данным американской педиатрической службы, самая тревожная ситуация в регионах с низким уровнем вакцинации. Флорида, Айдахо, Алабама, Миссисипи, Канзас. Штамм «дельта» очень быстро распространяется и не щадит самых младших.

«Число заболевших среди детей младше 12 лет в Канзасе за последние месяцы выросло на 690%. Количество пациентов в палатах реанимации увеличилось на 275%. 20 % — это дети младше 12 лет», — сообщает педиатр-инфекционист Хосе Ромеро.

По словам родителей, заболевание часто протекает непредсказуемо.

«Сначала болезнь у сына была в легкой форме. А потом началось быстрое и резкое ухудшение. Это большой стресс, потому что ты не знаешь, чего ждать дальше», — говорит Хуан Заяс, отец заболевшего ребенка.

Как пишет «Нью-Йорк Таймс», дети нередко испытывают симптомы так называемого «продолжительного COVIDа», когда признаки болезни, вроде бы уже отступив, снова возвращаются через недели или даже месяцы: «Это на самом деле страшно»: дети болеют продолжительным COVIDом. Некоторые симптомы похожи на последствия сотрясения мозга. Некоторые из них, например, недомогание после физической нагрузки, напоминают синдром хронической усталости. У части пациентов развивается синдром постуральной ортостатической тахикардии, это головокружение и учащенное сердцебиение».

Эпидемиологи называют ситуацию в США «идеальным штормом»: новая вспышка совпала с началом учебного года. Причем во многих штатах дети придут в школы без масок. А учителя не имеют права их требовать, даже если бы хотели.

Консервативные губернаторы-республиканцы в своих регионах запретили обязывать носить маски в госучреждениях отдельными законами. Губернатор Флориды, где каждый день фиксируют новые антирекорды по числу заболевших, пригрозил наказывать нарушителей запрета лишением зарплат. Возмутились не только учителя, но родители — во Флориде и Канзасе на руководителей штатов подали в суд.

«Пора бы уже перестать играть в политические игры и рисковать жизнями наших детей в разгар пандемии», — говорит Вероника МакЛейн.

От сторонников масочного режима досталось и Бараку Обаме. Бывший президент хотел отпраздновать свое 60-летие, не привлекая лишнего внимания. Однако в социальные сети утекли кадры с шумной вечеринки: сотни гостей, включая самого Обаму, развлекаются без масок.

При том, что эпидемиологи призывают носить маски даже тех, кто полностью вакцинирован. И делать прививки, кто еще не успел. Массовая вакцинация, по словам главного инфекциониста США, — единственный способ избежать пессимистичного сценария пандемии.

«Что произойдет, если позволять вирусу постоянно размножаться? Гипотетически возможно, не гарантировано, но, возможно, что мы можем получить штамм, способный обходить защиту, которую дают вакцины», — говорит главный инфекционист США Энтони Фаучи.

На этом фоне даже Дональд Трамп, которого СМИ США нарекли главным COVID-диссидентом, в свежем интервью телеканалу FOX призвал американцев привиться.