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Стрелявший в Джорджа Флойда полицейский приговорен к 22 годам тюрьмы

26 Июня 2021, 11:30
Стрелявший в Джорджа Флойда полицейский приговорен к 22 годам тюрьмы

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В суде американского города Миннеаполиса судья Питер Кахилл вынес приговор полицейскому Дереку Шовину, признанному виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он приговорен к 22 годам тюрьмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу новостей BBC News.

Бывший полицейский в апреле этого года был признан судом присяжных виновным в убийстве Флойда и с тех пор содержался в одиночном заключении.

Это преступление всколыхнуло Америку и стало причиной массовых протестов и социальных волнений.

Перед тем, как вынести приговор, судья Кахилл пояснил, что именно побудило его назначить срок в 270 месяцев, или чуть более 22 лет.


Борьба с преступностью   Суды   США  
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