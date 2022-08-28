Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Стрелявшему в воздух на свадьбе кызылординцу грозит уголовная ответственность
28 Августа 2022 19:24

Стрелявшему в воздух на свадьбе кызылординцу грозит уголовная ответственность

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В социальной сети 27 августа начали распространяться видео, где мужчина стреляет в небо из оружия. Как установлено в ходе проверки, инцидент произошел на окраине города во время проведения свадебного мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате стрельбы никто не пострадал.

По данному факту в отношении 21-летнего жителя Кызылорды зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 293 (Хулиганство) УК РК. Начато досудебное расследование.

Кроме того, в отношении четырех водителей автомашин, допустивших нарушения ПДД, заполнены пять административных протоколов по статьям 590 части 2 (два протокола), 630 части 2, 595 части 1, 595 части 1, 612 части 1 КоАП РК. Автомашины водворены на штрафстоянку.


Фото: polisia.kz


Новости по теме
Автомат за 3 миллиона тенге пытались продать в Алматы
Два пистолета с патронами изъяли у жителя Туркестанской области
Арсенал оружия выявлен на окраине Тараза
Читайте также
Туристы из Швейцарии заблудились по дороге к Аральскому морю
Более 800 тонн сена уничтожено огнем с начала пожароопасного периода в ВКО
Отравление в школьной столовой в Павлодарской области: известны итоги проверки
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Мошенники пытались похитить более 35 млн тенге с помощью интернет-банкинга
Третий медработник скончался после столкновения автобуса и грузовика в Сарышагане
Пешеход погиб в результате ДТП в Павлодаре
Зарегистрировано 94 квартирные кражи в Павлодарской области с начала года
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив