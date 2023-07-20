Стрелявшего в прохожего мужчину задержали в Хромтау

ХРОМТАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, стрелявший в прохожего, задержан в Хромтау. Момент попал на видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Ночью в полицию города Хромтау поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Жубанова неизвестный произвел выстрел в прохожего. Незамедлительно для задержания подозреваемого на место происшествия был направлен наряд полиции. Полицейские предотвратили дальнейшие преступные действия мужчины.

Стражи порядка Максат Дастан и Жылкайдар Жклдызбек, рискуя жизнью, обезвредили стрелявшего. Им оказался 50-летний горожанин.

Как выяснилось, пьяный подозреваемый после ссоры с женой вышел во двор многоквартирного дома и выстрелил в случайного прохожего. Потерпевшему было нанесено дробовое ранение плеча. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РК «Хулиганство». Проводится досудебное расследование.