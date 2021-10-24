Стрелявшего из салона авто мужчину наказали в Алматинской области

КАСКЕЛЕН. КАЗИНФОРМ – Пассажир свадебного кортежа произвел выстрелы в воздух из салона автомобиля в Каскелене. В отношении мужчины заведено уголовное дело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

Сотрудники Карасайского РУП, отреагировав на данную публикацию, выявленную в ходе мониторинга социальных сетей, провели проверочные и розыскные мероприятия.

Установлено, что инцидент произошел 23 октября около 17:30 по улице Абылай хана в городе Каскелен Карасайского района в ходе свадебного торжества.





«По результатам розыскных мероприятий полицейскими установлен стрелявший в воздух мужчина, им оказался 25-летний житель Карасайского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч.3 УК РК (Хулиганство).

Автомашина марки «Mercedes» водворена на штрафную стоянку, составлен административный протокол по статье 590 части 2 КоАП РК.

Принимаются меры к установлению других участников кортежа, с привлечением нарушителей к ответственности согласно нормам действующего законодательства РК», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.