Стрелявшего из салона авто мужчину наказали в Алматинской области
Сотрудники Карасайского РУП, отреагировав на данную публикацию, выявленную в ходе мониторинга социальных сетей, провели проверочные и розыскные мероприятия.
Установлено, что инцидент произошел 23 октября около 17:30 по улице Абылай хана в городе Каскелен Карасайского района в ходе свадебного торжества.
«По результатам розыскных мероприятий полицейскими установлен стрелявший в воздух мужчина, им оказался 25-летний житель Карасайского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч.3 УК РК (Хулиганство).
Автомашина марки «Mercedes» водворена на штрафную стоянку, составлен административный протокол по статье 590 части 2 КоАП РК.
Принимаются меры к установлению других участников кортежа, с привлечением нарушителей к ответственности согласно нормам действующего законодательства РК», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.