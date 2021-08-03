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    11:25, 03 Август 2021 | GMT +6

    Стреляли по машине егерей: Браконьеры пытались скрыться с тушей джейрана

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области задержаны браконьеры, пытавшиеся скрыться с тушей краснокнижного животного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

    В ходе рейда инспекторы филиала РГП «ПО «Охотзоопром» по Кызылординской области задержали в местности Тогискен Жалагашского района жителя села Шакели Шардаринского района. При осмотре в мешке задержанного была обнаружена туша джейрана, который занесен в Красную книгу.

    На место задержания подозреваемого в браконьерстве была вызвана оперативно-следственная группа. Пока инспекторы ждали сотрудников полиции и охраняли тушу, произошел инцидент. На место приехали д вое жителей Кызылорды. Они произвели выстрелы из ружья по колесам одной из служебных автомашин инспекторов. После чего, угрожая инспекторам, увезли тушу.

    В итоге инспекторы и сотрудники правоохранительных органов задержали браконьеров. Данный факт был зарегистрирован в Жалагашском районном отделении полиции по пункту 4 статьи 337 («Незаконная охота») и по п. 2 ст. 380 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РК.


    Теги:
    Кызылординская область Криминал Экология Происшествия Правоохранительные органы
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