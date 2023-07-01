Стрелок из аэропорта Кишинева участвовал в похищении банкира

КИШИНЕВ. ANADOLU - КАЗИНФОРМ – Мужчина входит в состав преступной группы, которая похитила банкира в Таджикистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Anadolu.

«Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана Рустам Ашуров является участником организованной преступной группы, похитившей 23 июня первого зампредседателя АООТ «Ориёнбанк» Шухрата Исматуллоева», - сообщили в Генпрокуратуре Таджикистана.

По данным ведомства, после совершения данного преступления Рустам Ашуров бежал в Молдову через Турцию, чтобы потом скрыться в странах Евросоюза.

Замглаву ОАО «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева похитили четыре преступника вечером 23 июня. МВД Таджикистана объявило награду $30 тысяч за информацию о местонахождении похищенного банкира.

Напомним, вчера в аэропорту Кишинева неизвестный мужчина открыл стрельбу. Погибли два человека. Стрелок взял несколько человек в заложники. Его задержали в ходе операции отряда спецназначения. В аэропорту Кишинева при пересечении госграницы Молдовы ему запретили въезд в страну.