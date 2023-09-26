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    09:20, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Стрелки добыли для Казахстана шестую медаль Азиады

    Стрелки добыли для Казахстана шестую медаль Азиады
    Фото: Sports.kz.

    Казахстанские стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле стали обладателями бронзовых медалей Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Они выступили в матче за третье место в смешанных командных соревнованиях по стрельбе с десяти метров из пневматической винтовки. В противостоянии с командой Ирана Сатпаев и Ле взяли верх со счетом 17-11 и выиграли «бронзу».

    Эта награда стала для Казахстана уже шестой на текущих Играх. В копилке национальной команды пять бронзовых медалей и одно «серебро».

    Азиатские игры в Ханчжоу продлятся до 8 октября.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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