09:20, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6
Стрелки добыли для Казахстана шестую медаль Азиады
Казахстанские стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле стали обладателями бронзовых медалей Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Они выступили в матче за третье место в смешанных командных соревнованиях по стрельбе с десяти метров из пневматической винтовки. В противостоянии с командой Ирана Сатпаев и Ле взяли верх со счетом 17-11 и выиграли «бронзу».
Эта награда стала для Казахстана уже шестой на текущих Играх. В копилке национальной команды пять бронзовых медалей и одно «серебро».
Азиатские игры в Ханчжоу продлятся до 8 октября.