Стрелки добыли для Казахстана шестую медаль Азиады

Казахстанские стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле стали обладателями бронзовых медалей Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Они выступили в матче за третье место в смешанных командных соревнованиях по стрельбе с десяти метров из пневматической винтовки. В противостоянии с командой Ирана Сатпаев и Ле взяли верх со счетом 17-11 и выиграли «бронзу».

Эта награда стала для Казахстана уже шестой на текущих Играх. В копилке национальной команды пять бронзовых медалей и одно «серебро».

Азиатские игры в Ханчжоу продлятся до 8 октября.