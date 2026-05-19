Стрельба в мечети Сан-Диего: трое убитых, оба подозреваемых мертвы

Двое подростков открыли огонь в мечети в Сан-Диего, убив троих мужчин, после чего были найдены мертвыми в нескольких кварталах от места трагедии, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Инцидент квалифицирован как преступление на почве ненависти, сообщил начальник полиции города Скотт Уол на пресс-конференции в понедельник.

Стрельба произошла в Исламском центре Сан-Диего — крупнейшей мечети округа, расположенной примерно в 14 километрах к северу от центра города. На территории центра также находится школа Аль-Рашид, где дети от пяти лет изучают арабский язык, исламоведение и Коран. Все находившиеся в школе дети не пострадали.

Среди погибших — охранник мечети, который, по словам начальника полиции, «сыграл ключевую роль в том, чтобы трагедия не стала еще более страшной». Личности двух других жертв устанавливаются. Еще один человек с травмой был доставлен в больницу — огнестрельного ранения у него нет.

Оба подозреваемых, предположительно несовершеннолетние, были найдены мертвыми в автомобиле, остановившемся посреди дороги недалеко от места происшествия. Во время преследования они также открыли огонь по местному жителю, однако тот не пострадал.

Директор Исламского центра имам Таха Хасан на пресс-конференции назвал нападение на мечеть «чудовищным» и отметил, что центр активно развивает межконфессиональный диалог. По его словам, в день трагедии в мечети находилась группа немусульман, пришедших познакомиться с исламом.

Американо-исламские организации по защите гражданских прав осудили произошедшее.

— Никто не должен бояться за свою безопасность во время молитвы или учебы, — заявила представитель Совета по американо-исламским отношениям Тажин Низам.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом был незамедлительно проинформирован об инциденте. Расследование продолжается.