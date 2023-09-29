Стрельба в Роттердаме: три человека погибли, подозреваемый — студент университета

В городе Роттердам в Нидерландах вооруженный мужчина устроил стрельбу, убив трех человек, сообщила полиция. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

39-летняя женщина и 42-летний мужчина, преподаватель университета, погибли сразу. Как сообщила полиция, они были убиты в разных местах. 14-летняя дочь убитой женщины получила тяжелые ранения и позднее скончалась в больнице.

Нападавший открыл огонь в квартире, а затем в близлежащем медицинском центре «Эразмус». В квартире он ранил двоих, а затем поджег ее, сообщают местные СМИ. После этого мужчина направился в медицинское учреждение, где продолжил стрельбу.

Полиция заявила, что по подозрению в обоих инцидентах арестован 32-летний житель города, который был студентом Медицинского университета «Эразмус». Мотивы преступления, по словам прокурора Роттердама Хьюго Хилленаара, пока не ясны. Однако сообщил, что подозреваемый был известен правоохранительным органам, а в 2021 году был привлечен к ответственности и осужден за жестокое обращение с животными.

Правоохранители считают, что к нападениям был причастен только один преступник, сообщают нидерландские СМИ.

В больницу «Эразмус» выезжали вооруженные полицейские из отдела особого реагирования.