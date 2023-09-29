РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:47, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Стрельба в Роттердаме: три человека погибли, подозреваемый — студент университета

    Нидерланды
    Фото: EPA

    В городе Роттердам в Нидерландах вооруженный мужчина устроил стрельбу, убив трех человек, сообщила полиция. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    39-летняя женщина и 42-летний мужчина, преподаватель университета, погибли сразу. Как сообщила полиция, они были убиты в разных местах. 14-летняя дочь убитой женщины получила тяжелые ранения и позднее скончалась в больнице.

    Нападавший открыл огонь в квартире, а затем в близлежащем медицинском центре «Эразмус». В квартире он ранил двоих, а затем поджег ее, сообщают местные СМИ. После этого мужчина направился в медицинское учреждение, где продолжил стрельбу.

    Полиция заявила, что по подозрению в обоих инцидентах арестован 32-летний житель города, который был студентом Медицинского университета «Эразмус». Мотивы преступления, по словам прокурора Роттердама Хьюго Хилленаара, пока не ясны. Однако сообщил, что подозреваемый был известен правоохранительным органам, а в 2021 году был привлечен к ответственности и осужден за жестокое обращение с животными.

    Правоохранители считают, что к нападениям был причастен только один преступник, сообщают нидерландские СМИ.

    В больницу «Эразмус» выезжали вооруженные полицейские из отдела особого реагирования.

    Теги:
    Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:34
    Президент РК дал поручение министру юстиции по реализации закона о возврате активов
    Сегодня, 17:33
    Лжеработодатель оформил 4 кредита на жителя Актюбинской области
    Сегодня, 17:16
    Касым-Жомарт Токаев: Казахстан - за расширение связей со странами Африки
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!