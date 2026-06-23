Стрельба в еврейском районе Монреаля: есть погибшие

Три человека погибли в результате стрельбы в еврейском районе Монреаля в Канаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW .

Среди погибших — местный житель, полицейский и предполагаемый нападавший. Об этом сообщила полиция Монреаля.

MAJ — #Alerte menace imminente

Un suspect est neutralisé. Deux policiers et un citoyen ont été blessés. L’opération policière est toujours en cour. Continuez d’éviter le secteur. D’autres détails suivront. pic.twitter.com/odumPj01p7 — Police Montréal (@SPVM) June 22, 2026

Инцидент произошел в одном из крупнейших еврейских районов города.

Еще одну сотрудницу полиции доставили в больницу с ранениями.

Мотивы нападавшего пока не установлены. Правоохранительные органы рассматривают различные версии, включая возможное преступление на почве ненависти.

Мэр города Сорайя Мартинес-Феррада выразила свои соболезнования семье, близким и коллегам полицейского, при исполнении служебных обязанностей. В последний раз такое случалось в Монреале 24 года назад.

Ранее сообщалось, что консульство США в Канаде подверглось нападению.