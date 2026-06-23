KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Стрельба в еврейском районе Монреаля: есть погибшие

    Три человека погибли в результате стрельбы в еврейском районе Монреаля в Канаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    Стрельба в еврейском районе Монреаля: есть погибшие
    Фото: CityNews Montreal

    Среди погибших — местный житель, полицейский и предполагаемый нападавший. Об этом сообщила полиция Монреаля. 

    Инцидент произошел в одном из крупнейших еврейских районов города.

    Еще одну сотрудницу полиции доставили в больницу с ранениями.

    Мотивы нападавшего пока не установлены. Правоохранительные органы рассматривают различные версии, включая возможное преступление на почве ненависти.

    Мэр города Сорайя Мартинес-Феррада выразила свои соболезнования семье, близким и коллегам полицейского, при исполнении служебных обязанностей. В последний раз такое случалось в Монреале 24 года назад.

    Ранее сообщалось, что консульство США в Канаде подверглось нападению. 

    Стрельба Канада В мире
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор