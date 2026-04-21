    10:35, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Стрельба по туристам в Мексике: среди пострадавших иностранцы

    Вооруженный мужчина застрелил гражданку Канады и ранил по меньшей мере 13 человек у мексиканских пирамид Теотиуакана, популярном туристическом и археологическом месте недалеко от Мехико, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera

    Фото: Anadolu

    Инцидент произошел в тот момент, когда десятки туристов находились на вершине Пирамиды Луны.

    Пострадавшие в результате нападения были доставлены в больницу для лечения. Среди них есть туристы из Колумбии, России, Канады, Бразилии и США. Степень полученных ими травм пока не ясна.

    — Пострадавшим оказывается помощь, и присутствие сотрудников Государственного секретариата безопасности будет сохранено, — написала губернатор штата Мехико Дельфина Гомес Альварес в X.

    Как сообщили местные власти, стрелок позже покончил с собой. Местные прокуроры опознали его как Хулио Сесара Хассо Рамиреса, гражданина Мексики. Мотивы его действий остаются неизвестными.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что внимательно следит за ситуацией, и ее правительство находится в контакте с посольством Канады.

    — Я поручила Кабинету безопасности тщательно расследовать эти события и оказать всю необходимую поддержку. Сотрудники Секретариата внутренних дел и культуры уже направляются на место происшествия для оказания помощи и сопровождения, вместе с местными властями, — написал Шейнбаум в X.

    Раньше сотрудники археологического объекта проводили досмотр перед входом посетителей, но в последние годы эта практика была прекращена.

    Обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в Мексике вышла на первый план в феврале на фоне массовых беспорядков после убийства лидера наркокартеля «Халиско Новое поколение».

    Инцидент со стрельбой у пирамид произошел менее чем за два месяца до начала чемпионата мира по футболу, который Мексика проведет совместно с США и Канадой.

    Жулдыз Атагельдиева
