Стрельба по туристам в Мексике: среди пострадавших иностранцы
Вооруженный мужчина застрелил гражданку Канады и ранил по меньшей мере 13 человек у мексиканских пирамид Теотиуакана, популярном туристическом и археологическом месте недалеко от Мехико, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.
Инцидент произошел в тот момент, когда десятки туристов находились на вершине Пирамиды Луны.
Пострадавшие в результате нападения были доставлены в больницу для лечения. Среди них есть туристы из Колумбии, России, Канады, Бразилии и США. Степень полученных ими травм пока не ясна.
— Пострадавшим оказывается помощь, и присутствие сотрудников Государственного секретариата безопасности будет сохранено, — написала губернатор штата Мехико Дельфина Гомес Альварес в X.
Envío mi solidaridad a las familias de las personas que se vieron afectadas ante lo ocurrido en Teotihuacán.— Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) April 20, 2026
Desde el primer momento, la @SS_Edomex atendió el reporte de manera coordinada con elementos de la Guardia Nacional.
Как сообщили местные власти, стрелок позже покончил с собой. Местные прокуроры опознали его как Хулио Сесара Хассо Рамиреса, гражданина Мексики. Мотивы его действий остаются неизвестными.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что внимательно следит за ситуацией, и ее правительство находится в контакте с посольством Канады.
— Я поручила Кабинету безопасности тщательно расследовать эти события и оказать всю необходимую поддержку. Сотрудники Секретариата внутренних дел и культуры уже направляются на место происшествия для оказания помощи и сопровождения, вместе с местными властями, — написал Шейнбаум в X.
Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026
Раньше сотрудники археологического объекта проводили досмотр перед входом посетителей, но в последние годы эта практика была прекращена.
Обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в Мексике вышла на первый план в феврале на фоне массовых беспорядков после убийства лидера наркокартеля «Халиско Новое поколение».
Инцидент со стрельбой у пирамид произошел менее чем за два месяца до начала чемпионата мира по футболу, который Мексика проведет совместно с США и Канадой.