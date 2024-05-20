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    10:32, 20 Май 2024 | GMT +6

    Стрельба на выпускном в штате Миссури: есть пострадавшие

    Стрельба на выпускном в штате Миссури: есть пострадавшие
    Фото: Allen Bunch via Storyful

    Один человек госпитализирован после стрельбы на выпускном вечере в средней школе в штате Миссури, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на Daily Mail.

    Инцидент со стрельбой произошел в воскресенье, около 14:40 по местному времени внутри здания старшей школы Cape Central High School в городе Кейп-Джирардо в штате Миссури во время выпускного вечера.

    Один человек был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в ногу. Отмечается, что раненый пострадавший находился в сознании при госпитализации.

    Учебное заведение было эвакуировано. По подозрению в стрельбе в общественном месте был задержан один человек.

    В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств и мотивов преступления.

    Теги:
    Стрельба Мировые новости США Оружие школа
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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