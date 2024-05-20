Стрельба на выпускном в штате Миссури: есть пострадавшие

Один человек госпитализирован после стрельбы на выпускном вечере в средней школе в штате Миссури, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент со стрельбой произошел в воскресенье, около 14:40 по местному времени внутри здания старшей школы Cape Central High School в городе Кейп-Джирардо в штате Миссури во время выпускного вечера.

Один человек был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в ногу. Отмечается, что раненый пострадавший находился в сознании при госпитализации.

Учебное заведение было эвакуировано. По подозрению в стрельбе в общественном месте был задержан один человек.

В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств и мотивов преступления.