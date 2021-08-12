Стрела манипулятора сорвалась в Атырау: один электромонтер погиб

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау при ремонте электропроводов высоковольтной линии погиб электромонтер АО «Атырау-Жарык», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, два электромонтера вели работы на высоте примерно 7 метров. По каким-то причинам стрела манипулятора сорвалась и придавила люльку, в которой находились люди. Оба получили тяжелейшие травмы, один скончался в областной больнице, второй - в тяжелом состоянии.

В пресс- службе департамента полиции Атырауской области проинформировали, что по факту гибели сотрудника АО «Атырау Жарык» 1979 г.р. начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК («Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека»). Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.









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