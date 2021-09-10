Стрела крана повредила локомотив и 13 вагонов поезда в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стрела крана, расположенного на грузовом поезде повредила вагоны пассажирского поезда на станции Шокысу, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

9 сентября 2021 года на станции Шокысу Актюбинского отделения при следовании грузового поезда допущено смещение подвижной части конструкции стрелы крана, груженного на 26-м вагоне. Из-за чего на соседнем пути был поврежден локомотив (царапины кузова, буферный фонарь) и 13 вагонов в пассажирском поезде №77 «Алматы-2 – Мангистау» (царапины на вагонах, в том числе на 2-х вагонах разбиты окна, еще на 2-х вагонах погнут поручень).

Жертв и пострадавших нет. Пассажирский поезд отправился с задержкой на 17 минут. Данный случай расследуется.