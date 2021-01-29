КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Стрельбу в воздух устроил 19-летний житель Кокшетау, чтобы напугать своего знакомого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в управление полиции города Кокшетау поступило заявление от 20-летнего жителя областного центра о том, что его знакомый во время ссоры выстрелил в воздух неизвестным пистолетом. Инцидент произошел в вечернее время неподалеку от одного из торговых домов города.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили злоумышленника по горячим следам. Им оказался 19-летний житель Кокшетау, у которого полицейскими были изъяты два пистолета: шумовой сигнальный и пневматический. Выяснилось, что между потерпевшим и подозреваемым длительное время продолжались неприязненные отношения, которые в итоге перешли в открытый конфликт», - рассказали в ведомстве.

Теперь по факту возбуждено досудебное производство по ч.1 ст. 293 УК РК «Хулиганство».



