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    11:00, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Стрельбу в воздух устроил 19-летний житель Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Стрельбу в воздух устроил 19-летний житель Кокшетау, чтобы напугать своего знакомого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в управление полиции города Кокшетау поступило заявление от 20-летнего жителя областного центра о том, что его знакомый во время ссоры выстрелил в воздух неизвестным пистолетом. Инцидент произошел в вечернее время неподалеку от одного из торговых домов города.

    «Прибывшие на место происшествия полицейские установили злоумышленника по горячим следам. Им оказался 19-летний житель Кокшетау, у которого полицейскими были изъяты два пистолета: шумовой сигнальный и пневматический. Выяснилось, что между потерпевшим и подозреваемым длительное время продолжались неприязненные отношения, которые в итоге перешли в открытый конфликт», - рассказали в ведомстве.

    Теперь по факту возбуждено досудебное производство по ч.1 ст. 293 УК РК «Хулиганство».



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Акмолинская область
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