Стрельбу в собственном доме устроил житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали 26-летнего мужчину, который стрелял из охотничьего ружья в собственном доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, никто из находившихся в этот момент в доме родственников мужчины не пострадал.

Инцидент зарегистрировал в райцентре Тайынша. Пьяный сельчанин совершил несколько выстрелов в доме из незарегистрированного охотничьего ружья в ходе семейного дебоша. При вызове сотрудников полиции он вместе с оружием скрылся с места происшествия. Сотрудники районного отдела полиции задержали его на одной из улиц Тайынши. В снегу обнаружили охотничье ружье 16 калибра, один патрон в стволе. На месте происшествия - три патрона, три стреляные гильзы.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Хулиганство». Мужчина находится под стражей.



