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    11:05, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Стрельбу в собственном доме устроил житель СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали 26-летнего мужчину, который стрелял из охотничьего ружья в собственном доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, никто из находившихся в этот момент в доме родственников мужчины не пострадал.

    Инцидент зарегистрировал в райцентре Тайынша. Пьяный сельчанин совершил несколько выстрелов в доме из незарегистрированного охотничьего ружья в ходе семейного дебоша. При вызове сотрудников полиции он вместе с оружием скрылся с места происшествия. Сотрудники районного отдела полиции задержали его на одной из улиц Тайынши. В снегу обнаружили охотничье ружье 16 калибра, один патрон в стволе. На месте происшествия - три патрона, три стреляные гильзы.

    Идет досудебное расследование по уголовной статье «Хулиганство». Мужчина находится под стражей.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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