Стрельбу устроили мужчины в одном из микрорайонов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчины устроили стрельбу близ одного из микрорайонов Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в социальных сетях.





Как сказано в посте неизвестные мужчины приехали на двух машинах, открыли багажник и вытащили винтовку, а позже стреляли из нее.

«По данным Управления полиции Алатауского района, сегодня в ходе мониторинга социальных сетей в первой половине дня был выявлен данный факт. Сотрудниками отдела полиции при УП Алатауского района, лица, фигурировавшие на видео установлены, сейчас доставлены в полицию, ведется следствие. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством. Обязательно установим истинную принадлежность и происхождение фигурировавшего на видео оружия», - сообщили в Департаменте полиции.