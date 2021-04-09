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    16:44, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Стрельбу устроили мужчины в одном из микрорайонов Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчины устроили стрельбу близ одного из микрорайонов Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео инцидента появилось в социальных сетях.


    Как сказано в посте неизвестные мужчины приехали на двух машинах, открыли багажник и вытащили винтовку, а позже стреляли из нее.

    «По данным Управления полиции Алатауского района, сегодня в ходе мониторинга социальных сетей в первой половине дня был выявлен данный факт. Сотрудниками отдела полиции при УП Алатауского района, лица, фигурировавшие на видео установлены, сейчас доставлены в полицию, ведется следствие. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством. Обязательно установим истинную принадлежность и происхождение фигурировавшего на видео оружия», - сообщили в Департаменте полиции.
    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Видео Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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