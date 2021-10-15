Стрельбу устроил возле ресторана житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 23-летний мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, инцидент произошел в первых числах октября. Ночью возле одного из рестобаров нетрезвые молодые люди поссорились. Молодой человек попытался их разнять. Когда его попытки остановить драку не увенчались успехом, достал пневматический пистолет и, со слов свидетелей, выстрелил два раз в воздух и один раз в грудь оппонента.

На место происшествия очевидцы вызвали полицейских. Устроившего стрельбу горожанина задержали. Потерпевший от проведения судебно-медицинской экспертизы отказался.

Досудебное расследование идет по уголовной статье «Хулиганство». Оружие изъяли. Пневматический пистолет «МР» калибра 4,5 мм направили на баллистическую экспертизу.

«В случае, если сообщение о применении пневматического оружия против человека не подтвердится, владелец пистолета может быть привлечён к административной ответственности за стрельбу из пневматического оружия в черте города», — прокомментировал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.

В департаменте полиции уточнили, что хулиганство, совершённое с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия, влечёт наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от трех до семи лет.