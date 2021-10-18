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    10:49, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Стрельбу устроил ученик в школе под Пермью

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    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Ученик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае РФ, пострадавших нет. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах, передает МИА «Казинформ».

    «В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала», - сказал собеседник агентства.

    Школьника задержали. Мотив его поступка выясняется. Также устанавливается тип оружия, из которого велась стрельба.

    Информацию ТАСС подтвердили в ГУ МВД.


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