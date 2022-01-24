Стрельбу с балкона устроили подростки после компьютерных игр в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские подростки стреляли с балкона после компьютерных игр, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«23 января в 17:47 в полицию обратился 34-летний павлодарец, сообщивший о том, что неизвестные стреляли в окна. По вызову незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Осмотр места происшествия показал, что неизвестное лицо произвело два выстрела - повредили стёкла балкона, расположенного на третьем этаже дома по улице Бухар жырау».

Стражи порядка рассказали, что установлены семеро несовершеннолетних в возрасте 13–15 лет, учащиеся школ города Павлодара.

«23 января около 15:30 несовершеннолетние собрались у друга, чтобы поиграть в компьютерные игры. Один из подростков принёс с собой предмет, похожий на пистолет, который он взял у своего знакомого, - добавили в ДП. - Ради интереса подростки вышли на балкон, где пятеро по очереди произвели выстрелы, проверяя работоспособность и поражение цели пистолета. Направление выстрелов было разное, нанесли повреждения окну балкона одной из квартир дома по улице Бухар Жырау».

Полиция изъяла предмет, похожий на пистолет, назначила экспертизу, по результатам которой примет процессуальное решение в отношении подростков. За их действия ответственность понесут законные представители.